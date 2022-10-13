ЕС готовится к новым атакам Путина, есть несколько сценариев, - Politico

Западные лидеры строят планы по отношению к России, глава которой становится все менее предсказуемым. Вероятно, цель президента РФ Владимира Путина - истощить поддержку Запада и разжечь споры между союзниками Украины до того, как Россия окончательно проиграет на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ достигли точки невозврата и уверенно идут к победе. Поэтому союзники должны сохранять спокойствие и продолжать поддержку Украины, а НАТО быть готовым к любому сценарию.

Что Путин может сделать дальше?

Террор мирных жителей Украины

Среди возможных сценариев издание называет продолжение массированных бомбардировок гражданского населения и инфраструктуры, что особенно опасно по мере приближения зимы.

Об этом свидетельствует, в том числе, назначение командующим российскими силами в Украине известного своей жестокостью Сергея Суровикина.

Украине нужны системы, способные прикрыть целый регион от атак крылатых ракет и баллистических ракет, но эта возможность в военном отношении сложна и очень дорога. И даже когда у нее будет больше систем, руководству Украины придется расставить приоритеты, какие города, районы и объекты защищать, говорят эксперты.

Саботаж в Европе

Россия, вероятно, продолжит втайне уничтожать инфраструктуру стран НАТО. Это могут быть действия, подобные недавней атаке на "Северный поток" или повреждениям кабелей немецкой железной дороги.

Национальные власти могут усилить патрулирование на суше и на море, тем самым усилив сдерживание, но даже в этом случае невозможно контролировать все. Есть также киберугроза, которая добавляет еще одно громоздкое измерение, пишет издание.

Такие "гибридные" нападения могут, наконец, привести к применению пятой статьи соглашения НАТО, в котором говорится, что нападение на одного из союзников является нападением на всех.

Выиграть время

В то время как Путин, по-видимому, повышает ставки, эксперты говорят, что он также, вероятно, пытается выиграть время, надеясь, что холодная погода изменит динамику конфликта и Запад в конечном итоге устанет вооружать и финансировать Украину.

Путин пытается выиграть время, пусть даже в обмен на тела российских солдат.

Угрозы Апокалипсисом

Кроме того, существует перспектива ядерной войны - концепция, которая до недавнего времени казалась немыслимой.

Специалисты предупреждают, что ядерное оружие остается наименее вероятным вариантом для Москвы.

Напомним, Путин решил объявить частичную мобилизацию, присоединить к России оккупированные территории Украины и пригрозить ядерным оружием.

Могут ли эти ответные ходы Кремля изменить ситуацию на фронте и повлиять на войну – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.