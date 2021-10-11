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Путін поскаржився Меркель та Макрону на Україну та погодився активізувати "Нормандію"

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Перед цим Макрон та Меркель поспілкувалися з президентом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Путін поскаржився лідерам Німеччини та Франції на те, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також домовленості саміту "нормандської четвірки" у Парижі.

Сторони розмови, як кажуть в Кремлі, домовилися доручити своїм політрадникам та міністрам закордонних справ активізувати роботу щодо нормандського формату.

"Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, і нормандського саміту", - заявили в прес-службі Кремля.

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