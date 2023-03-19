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Путин объяснил пропагандистам, почему не развязал полномасштабную войну раньше

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Москва, Воскресенье 19 марта 2023 14:42
Путин объяснил пропагандистам, почему не развязал полномасштабную войну раньше Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была не готова начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году. Он в очередной раз пригрозил "современным российским оружием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кремля российским пропагандистам.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - сказал Путин в отвел на вопрос о том, почему "специальную военную операцию" не начали раньше.

Также диктатор добавил, что полномасштабную войну тогда не позволяла начать и ситуация в российской экономике.

Кроме того, по словам главы Кремля, он надеялся, что войну на Донбассе "удастся прекратить мирными средствами".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что диктатор Путин усиливает репрессии против антивоенных настроений в России.

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