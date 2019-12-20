Путін вплинув на думку Трампа про Україну, - WP

Президент США Дональд Трамп після перемоги на виборах вхопився за теорію, що Україна намагалася перешкодити йому очолити Білий дім. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Washington Post.

Так, після приватної зустрічі в липні 2017 року з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Гамбурзі Трамп став наполягати на тому, що Україна працювала над його поразкою, згідно з численними повідомленнями колишніх чиновників.

"Різкий опір Трампа відомостями американських спецслужб про те, що Росія систематично втручалась у вибори США у 2016 році - і обвинувачення, яке він замість цього поклав на конкуруючу країну, змусило багатьох його радників думати, що сам Путін допоміг розвинути ідею винності України", - йдеться в матеріалі.

Один колишній високопоставлений чиновник з Білого дому повідомив, що Трамп навіть одного разу прямо заявив, що "Україна - справжній злочинець", тому що йому про це сказав Путін.

Нагадаємо, вчора на прес-конференції Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що всі "Причорномор'я, західні землі були передані Україні" з дивним формулюванням для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією". У МЗС України відреагували на заяву президента РФ.