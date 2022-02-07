Путін відвідає Туреччину, дата буде найближчими днями, - представник Ердогана

Президент Росії Володимир Путін готується до візиту до Туреччини. Але точна дата його приїзду поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sabah.com .

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що досяг домовленості з президентом України Володимиром Зеленським про організацію його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним на турецькій території.

У самого Путіна говорили, що він готовий до зустрічі, але має розуміти, що буде результатом таких контактів. Його прес-секретар Дмитро Пєсков вважає, що така зустріч мала б відбутися ще кілька років тому.