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Путін відвідає Туреччину, дата буде найближчими днями, - представник Ердогана

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Анкара, Понеділок 07 лютого 2022 20:52
Путін відвідає Туреччину, дата буде найближчими днями, - представник Ердогана Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін готується до візиту до Туреччини. Але точна дата його приїзду поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sabah.com.

"Візит пана Путіна до Туреччини відбудеться. Ця дата стане відома в найближчі дні", - заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що досяг домовленості з президентом України Володимиром Зеленським про організацію його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним на турецькій території.

У самого Путіна говорили, що він готовий до зустрічі, але має розуміти, що буде результатом таких контактів. Його прес-секретар Дмитро Пєсков вважає, що така зустріч мала б відбутися ще кілька років тому.

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