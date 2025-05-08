Путин попросил Си Цзиньпина построить в России заводы: какая позиция Китая

"Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - сказал Путин.

Российский диктатор добавил, что РФ готова обеспечить "комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России" и считает российско-китайские отношения "образцом межгосударственного общения в 21 веке".

Он также отчитался, что объемы вывоза в Китай российского минерального сырья бьют рекорды.

"В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи - по экспорту сжиженного природного газа", - заявил Путин.

Однако, как отмечает издание, Китай, который стал крупнейшим торговым партнером РФ после начала развязанной ею полномасштабной войны против Украины, пока воздерживается от значительных инвестиций в реальный сектор российской экономики.

Статистика российского Центробанка за три года ни разу не зафиксировала значительного притока капитала из "дружественных" государств.

К тому же суммарный объем прямых иностранных инвестиций в РФ постоянно сокращается - на 63 млрд долларов в прошлом году, на 80 млрд долларов в 2023 году и на 138 млрд долларов - в 2022-м.

С начала полномасштабного вторжения в Украину экономика России, по данным Центробанка РФ, потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до 216 млрд долларов - минимума с 2009 года.