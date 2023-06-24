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Путин попросил о помощи у Токаева, но тот назвал события в РФ "внутренним делом"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В ведомстве заявили, что Путин рассказал Токаеву о ситуации в РФ. Вероятно, речь шла о бунте руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Однако в ответ диктатор получил заявление Токаева о том, что происходящие в РФ события - внутреннее дело России.

Следует напомнить, что ранее Токаеву предлагали получить российское ядерное оружие, если вступить в "союзное государство" России и Белоруссии. До этого военные министры РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Однако президент Казахстана, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что Россия и Беларусь являются одним государством, в котором "даже ядерное оружие одно на двоих".

Также сегодня утром Путин позвонил по телефону Александру Лукашенко и пожаловался ему на ситуацию в стране.

Текущая ситуация в России

Между главой ПИК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказалликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

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