Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву щодо майбутнього контракту про транзит газу через Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2". Путін сказав, що Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань.

"Росія, "Газпром", ми підписали контракт на 5 років на прокачку російського газу через територію України... І, попри деякі складнощі сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", - сказав він.

Як відомо, в українському керівництві побоюються, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", який має з'єднати Росію та Німеччину в обхід української території. У "Нафтогазі" заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.