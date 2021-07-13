Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву щодо майбутнього контракту про транзит газу через Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2". Путін сказав, що Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна.
"Росія, "Газпром", ми підписали контракт на 5 років на прокачку російського газу через територію України... І, попри деякі складнощі сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", - сказав він.
Як відомо, в українському керівництві побоюються, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", який має з'єднати Росію та Німеччину в обхід української території. У "Нафтогазі" заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.
Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися транзитером російського газу навіть після запуску "Північного потоку-2".
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії від Німеччини.