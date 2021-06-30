Путін пообіцяв дати своєму наступнику рекомендацію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "святе місце порожнім не буває" і "незамінних людей немає", і він готовий дати рекомендації тим, хто претендуватиме на пост глави держави. Російський лідер також зазначив, що прийде час і він зможе назвати гідного наступника.
Про це він заявив в ході пряма лінія.
"Що стосується тієї людини, яка могла б очолити країну, то, з одного боку, кажуть, що святе місце порожнім не буває, і незамінних людей немає. З іншого боку, звичайно, моя відповідальність полягає в тому, щоб дати рекомендації тим людям, які будуть претендувати на посаду президента", - сказав Путін.
За його словами, це нормальна світова практика. "Я не знаю жодного винятку", - додав він.
Російський лідер також висловив надію на те, що підійде час і він зможе назвати ім'я гідного наступника. "Зможу сказати про те, що така-то або така-то людина, на мою думку, гідна того, щоб очолити Росія", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю американському каналу NBC Путін допустив, що його наступником на посаді президента РФ може стати людина, яка критично ставиться до нього особисто. Російський лідер також заявив, що готовий підтримати того, хто відданий країні.
Відзначимо, в Кремлі заявляли, що не думають про пошук наступника для Путіна.