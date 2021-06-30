Путін пообіцяв дати своєму наступнику рекомендацію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "святе місце порожнім не буває" і "незамінних людей немає", і він готовий дати рекомендації тим, хто претендуватиме на пост глави держави. Російський лідер також зазначив, що прийде час і він зможе назвати гідного наступника .

"Що стосується тієї людини, яка могла б очолити країну, то, з одного боку, кажуть, що святе місце порожнім не буває, і незамінних людей немає. З іншого боку, звичайно, моя відповідальність полягає в тому, щоб дати рекомендації тим людям, які будуть претендувати на посаду президента", - сказав Путін.

За його словами, це нормальна світова практика. "Я не знаю жодного винятку", - додав він.

Російський лідер також висловив надію на те, що підійде час і він зможе назвати ім'я гідного наступника. "Зможу сказати про те, що така-то або така-то людина, на мою думку, гідна того, щоб очолити Росія", - сказав він.