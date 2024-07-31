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Путин удвоил выплаты жителям России за отправку на войну с Украиной

Фото: Путин удвоил выплаты за отправку на войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин резко повысил единовременную выплату жителям России и иностранцам за заключение контракта с военным министерством РФ для отправки на войну против Украины. Выплата вырастет до 400 тыс. рублей (порядка 4,6 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

До сих пор выплата составляла 195 тысяч рублей. Таким образом, она вырастет более чем вдвое.

На новую сумму могут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. рублей жителям России, решившим отправиться на войну.

Как отмечает независимое издание Moscow Times, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 50 российских регионов ввели выплаты за поступление на контрактную службу, чтобы пополнить ряды армии, которая, по данным западных разведок, потеряла в Украине более 500 тыс. человек убитыми и ранеными. Средний размер вознаграждений вырос за два года в 15 раз.

Так, правительство Москвы установило "меры социальной поддержки" в размере 1,9 млн рублей для тех, кто отправится на войну в Украину с 23 июля. В Татарстане единовременную выплату повысили на полмиллиона - до 1,5 млн рублей. На такие деньги могут рассчитывать людей, подписавшие контракт до 31 июля.

Напомним, по данным британской разведки, Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава только май и июнь. Однако, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно – примерно столько же, сколько теряет.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, группировка РФ в Украине составляет 520 тысяч военных. При этом Москва хочет увеличить численность до 690 тысяч.

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