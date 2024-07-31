Путин удвоил выплаты жителям России за отправку на войну с Украиной

До сих пор выплата составляла 195 тысяч рублей. Таким образом, она вырастет более чем вдвое.

На новую сумму могут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тыс. рублей жителям России, решившим отправиться на войну.

Как отмечает независимое издание Moscow Times, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 50 российских регионов ввели выплаты за поступление на контрактную службу, чтобы пополнить ряды армии, которая, по данным западных разведок, потеряла в Украине более 500 тыс. человек убитыми и ранеными. Средний размер вознаграждений вырос за два года в 15 раз.

Так, правительство Москвы установило "меры социальной поддержки" в размере 1,9 млн рублей для тех, кто отправится на войну в Украину с 23 июля. В Татарстане единовременную выплату повысили на полмиллиона - до 1,5 млн рублей. На такие деньги могут рассчитывать людей, подписавшие контракт до 31 июля.