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Путін підписав закон про штрафи за порівняння СРСР з нацистською Німеччиною

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Володимир Путін підписав закон про покарання за порівняння СРСР з нацистською Німеччиною. Порушникам загрожують штрафи і арешти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правовий портал РФ.

Підписаний Путіним закон вводить в адміністративному кодексі РФ нову статтю -13.48, що забороняє ототожнення СРСР і нацистської Німеччини. Порушників штрафуватимуть і заарештовуватимуть.

У разі першого порушення фізичним особам загрожує штраф у розмірі від 1 до 2 тисяч рублів (близько 350-700 гривень) або арешт на термін до 15 діб.

Для посадових осіб передбачений штраф від 2 до 4 тисяч рублів (близько 700-1400 гривень), для юридичних осіб - від 10 до 50 тисяч рублів (близько 3,5-18 тисяч гривень).

Повторне правопорушення спричинить для фізичних осіб штраф від 2,5 до 5 тисяч рублів (близько 900-1800 гривень) або арешт на 15 діб.

Посадовим особам загрожує штраф до 20 тисяч рублів (близько 7,1 тисячі гривень), для юридичних осіб - до 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч гривень) або призупинення діяльності на термін до 90 діб.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в США заявили про бажання Путіна відтворити СРСР. Москва тоді відкинула ці звинувачення.

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