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Путін підтримав передачу зброї "ЛДНР" і перекидання бойовиків з Близького Сходу

Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін підтримав передачу танків і засобів протиповітряної оборони (ППО) формуванням так званих Донецької та Луганських "народних республік". А також перекидання в Україну бойовиків з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що на засіданні Ради безпеки Росії міністр оборони Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння "республікам" засоби ППО, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси, "трофейні" ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю. Путін підтримав цю пропозицію.

Крім того, він підтримав перекидання бойовиків із Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати та надати допомогу людям, які проживають на Донбасі, - ну що ж, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися в зону бойових дій" , - додав Путін.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін нібито не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, і в майбутньому вона може відбутися.

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