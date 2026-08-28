Путин увидел слабость США после войны с Ираном, – The Washington Post

Разведка США считает, что война с Ираном ослабила Вашингтон. На этом фоне глава ЦРУ Рэтклифф предупредил Москву об опасности эскалации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.
По данным издания, поездке Рэтклиффа в Москву предшествовали новые разведывательные сведения о том, как российское руководство оценивает стратегическое положение США.
Согласно этой информации, в Кремле считают, что война с Ираном ослабила возможности Вашингтона. Россия, как предполагается, может рассматривать это как возможность усилить давление на американские интересы и союзников США в Европе.
При этом источники газеты не раскрыли, каким образом были получены эти сведения и насколько американские аналитики уверены в их достоверности.
Подробности переговоров директора ЦРУ с российским руководством остаются засекреченными. Однако один из источников сообщил WP, что Рэтклифф предупредил Москву: дальнейшее существенное усиление войны против Украины может иметь негативные последствия для самой России.
По словам собеседника издания, смысл визита заключался не только в оценке положения российских войск, которые не смогли добиться перелома на фронте.
Поездка была связана и с тем, что Москва, предположительно, воспринимает США как истощенные затяжной военной кампанией и неспособные активно вмешиваться.
Рэтклифф также дал понять российским чиновникам, что масштабная эскалация против Украины может изменить позицию Дональда Трампа и подтолкнуть президента США к более активной поддержке Владимира Зеленского.
Разведывательная оценка появилась после сообщений о снижении боеготовности американских войск и нехватке боеприпасов из-за продолжительной кампании против Ирана.
Министр обороны США Пит Хегсет и другие представители администрации отрицали наличие серьезного дефицита, однако одновременно добивались от производителей оружия ускорения выпуска продукции.
Напоминаем, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву на этой неделе проходил в условиях повышенной секретности по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. По данным источников, глава Белого дома не раскрыл детали поездки части своих ближайших советников и даже представителям военного руководства.