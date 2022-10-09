Путин после взрывов на Крымском мосту решил поговорить с Совбезом

Президент России Владимир Путин после взрывов и пожара на Крымском мосту намерен провести совещание с членами Совета безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Заседания запланировано на понедельник, 10 октября. Официально темы, которые будут рассматриваться в ходе заседания, не называются.
Песков также не стал анонсировать, будет ли Путин обсуждать ситуацию с Крымским мостом на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
В то же время в российских СМИ вчера появилось заявление Пескова о том, что обращение Путина к россиянам в ближайшее время не планируется.
Напомним, вчера на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.
Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.
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