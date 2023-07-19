Путин после угроз Минобороны РФ выдвинул условия возвращения в "зерновую сделку"

Глава Кремля в очередной раз обвинил страны Запада в том, что они якобы "сделали все, чтобы пустить "зерновую сделку" под откос", и пожаловался на прямые потери для российских аграриев в результате договоренностей.

Путин нафантазировал, что продление "зерновой сделки" потеряло всякий смысл, поскольку "Россия в состоянии заменить украинское зерно".

"Вот почему мы выступили против дальнейшего ее продления. Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии - если будут в полной мере учтены, а главное - реализованы - все без исключения принципы участия РФ в соглашении", - рассказал диктатор.

Он добавил, что для возобновления участия РФ в "зерновой сделке" необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна, подключить банки к SWIFT и отменить "все ограничения".

Также глава Кремля потребовал возобновления поставок запчастей для сельхозтехники, решения вопроса со страхованием российских судов и восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". По его словам, эти условия указаны в меморандуме России с ООН.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решила не продлевать действие "зерновой сделки", поскольку ее условия якобы не выполняют.

Уже сегодня, 19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.