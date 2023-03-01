Путин подтвердил будущий визит главы Китая в Москву

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что главы Китая Си Цзиньпин посетит Москву с рабочим визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "ТАСС".
Тиран заявил, что в ходе визита покажет Си Цзиньпину московское метро.
"Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", - заявил он.
Издание отмечает, что 22 февраля Путин на встрече с главным советником лидера Китая Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина.
Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что глава Китая может посетить Москву в конце апреля - начале мая.
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