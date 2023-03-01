RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин подтвердил будущий визит главы Китая в Москву

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что главы Китая Си Цзиньпин посетит Москву с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "ТАСС".

Тиран заявил, что в ходе визита покажет Си Цзиньпину московское метро.

"Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", - заявил он.

Издание отмечает, что 22 февраля Путин на встрече с главным советником лидера Китая Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что глава Китая может посетить Москву в конце апреля - начале мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Си ЦзиньпиньКитай