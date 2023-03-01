Путин подтвердил будущий визит главы Китая в Москву

Тиран заявил, что в ходе визита покажет Си Цзиньпину московское метро.

"Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", - заявил он.

Издание отмечает, что 22 февраля Путин на встрече с главным советником лидера Китая Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что глава Китая может посетить Москву в конце апреля - начале мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.