Путин переиграл Трампа? Как Россия затягивает переговоры по Украине и водит за нос США

Содержание

С подачи команды Дональда Трампа для описания мирных переговоров стали активно использовать волейбольную терминологию. Изначально мяч был у самого американского президента, который всем рассказывал о том, как хочет побыстрее закончить игру. После скандала в Овальном кабинете Трамп перебросил его на украинскую сторону, обрезав военную помощь и разведданные. После встречи в Джидде, где украинцы и американцы согласовали полное месячное перемирие, мяч перелетел на сторону Владимира Путина. Судя по всему, после вчерашнего разговора с Трампом он сумел успешно перебросить его назад американскому президенту. И одновременно предложил поиграть в хоккей.

Время на стороне Кремля

Еще задолго до начала разговора Трампа с Путиным можно было с большой долей уверенности предположить, что напишет Трамп по его итогам: "отличная беседа", "мир стал намного ближе", "большой успех", "при мне война бы не началась" и так далее.

Собственно, так и получилось. И более официальное сообщение от Белого дома по итогам беседы тоже было выдержано в приподнятой тональности, разве что с меньшим количеством восклицательных знаков.

Впрочем, если сопоставить ожидания, которые сам же Трамп и его соратники озвучивали перед разговором, и то, что получилось в итоге, то "большой успех" уже не выглядит таким успешным. Изначально Вашингтон хотел от России согласия на обсужденное в Джидде полное 30-дневное перемирие, что в итоге уже можно было бы подать американской аудитории как "Трамп закончил войну".

По факту же Путин вчера согласился (или сделал вид) на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. При этом обставив дальнейшее мирное урегулирование, в том числе и полное временное прекращение огня, целым рядом выгодных для себя условий. Причем сразу и для США и для Украины. Главные из них – остановка военной помощи и прекращение мобилизации.

По большому счету, Путин озвучивал те же самые требования еще на прошлой неделе, комментируя переговоры в Джидде. И вчера со своих позиций не отступил ни на шаг. Разве что дав Трампу возможность более-менее сохранить лицо, пообещав прекратить удары по энергетике – чтобы американский президент смог отрапортовать о "хорошей и продуктивной беседе".

Когда три недели назад, на встрече в Белом доме, свои условия Трампу попыталась ставить Украина (например, гарантии безопасности как условие окончания войны), это было встречено волной возмущения, обвинениями в неблагодарности и прекращением помощи по итогу.

В случае с условиями России ничего такого пока не наблюдается. Путин умело играет на том, что Трампу в данной ситуации элементарно "больше надо". И хозяин Белого дома, хвастающий своими бизнес-умениями, должен бы это понимать. Если, к примеру, кому-то срочно нужны деньги и он хочет продать квартиру, а потенциальному покупателю спешить некуда – то шанс сбить цену очень велик. Очень простая, интуитивно понятная жизненная логика.

Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде (фото: t.me/ermaka2022)

Трампа явно поджимает время. Если от обещаний закончить войну "за 24 часа" он худо-бедно отбился, то на носу другой символический рубеж – 100 дней президентства, на которые надо будет показывать реальные достижения. Одними переименованиями заливов и гор уже не обойтись. А Трамп, несмотря на постоянную браваду, за два месяца не то что не решил ни одной серьезной международной проблемы, а лишь насоздавал кучу новых. В Кремле, безусловно, это видят и не спешат – время на их стороне.

Украина как часть "большой сделки"

Потому пока что страна-агрессор не отказалась вообще ни от одного требования: прекращение западной поддержки Украины, вето на вступление Украины в НАТО, вето на западный контингент, территориальные уступки, ограничение размера и возможностей украинской армии и т.д. В кремлевском отчете о разговоре нашлось место даже "устранению первопричин кризиса" – по сути, той самой "денацификации", которую Москва может трактовать как угодно.

При этом наряду с жесткими требованиями, Россия предлагает Трампу и мешок морковок – "взаимовыгодное сотрудничество в экономике и энергетике" и особенно – свое влияние на ситуацию в других проблемных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке. И это то, что наверняка заинтересует Трампа.

Уже от нескольких украинских собеседников РБК-Украина слышало, что американцы рассматривают войну в Украине лишь как элемент – безусловно, важный, но не единственный – более глобальной "сделки" с россиянами по широкому кругу вопросов, который охватывает Иран и весь Ближний Восток, сотрудничество в Арктике, российско-китайские отношения и т.д. И в этом, конечно, для Украины есть еще одна опасность, поскольку тут с Москвой сложно тягаться. В отличие от Кремля, Банковая едва ли может пообещать Трампу как-то усмирить Иран, хуситов или, например, Северную Корею.

Трампа подталкивают к давлению на Украину

Тем, кто внимательно следил за переговорными процессами вокруг Донбасса в 2015-2022 годах, нынешние ухищрения россиян могут показаться очень знакомыми. Москва применяет ту же тактику: избегает прямых ответов на конкретные предложения, выдвигает новые требования, условия и подусловия, заговаривает серьезные вопросы – обсуждением мелких технических деталей. К примеру, в свое время один из раундов переговоров в Трехсторонней контактной группе застопорился из-за споров о том, на каком расстоянии от блокпоста должен разворачиваться курсировавший через линию разграничения шаттл-автобус с пассажирами.

Анонсированные вчера "технические переговоры" о перемирии в Черном море дают россиянам массу пространства для аналогичных маневров. И при этом – как и в 2015-2022-ом – позволяют бесконечно имитировать свою преданность "мирному урегулированию".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Белом доме (фото: Getty Images)

И параллельно агрессоры могут и далее усиливать свои позиции "на земле", проводя новые наступления, о которых уже предупреждал Владимир Зеленский. А еще – наблюдать за тем, как углубляется трещина между США и Европой, а Дональд Трамп все глубже погружается во внутренние проблемы, по мере окончания президентского "медового месяца".

И тем самым американского президента будут подталкивать к скорейшему выполнению российских условий, в частности, о прекращении помощи Украине. Причем, как несложно заметить, еще до того, как начались полноценные мирные переговоры. На этот счет Трамп уже дает настораживающие сигналы. Например, о том, что якобы уже договорены (очевидно, с Россией) "многие пункты финального соглашения". Хотя с Украиной до обсуждения "финального соглашения" еще вообще не дошли.

Следующая партия, то ли в двух-, то ли в трехстороннем формате, должна состояться в Джидде уже в это воскресенье, 23 марта. Там команда Трампа наверняка снова попытается перекинуть мяч на украинскую или российскую сторону, или на обе сразу. И вопреки оптимистичным постам в Truth Social, конца-краю этим перепасовкам не видно. Возможно, пока Трамп не заберет у всех мяч, объявит о своей победе с сухим счетом и уйдет играть в гольф.