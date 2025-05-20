Путин переиграл Трампа. Почему переговоры между США и Россией отдалили мир

Свое нежелание реально двигаться к мирному соглашению Россия показала еще в Стамбуле на прошлой неделе. Глава российской делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинцам. Мол, "некоторые из тех, кто сидит здесь за этим столом, потеряют больше своих близких... Россия готова воевать вечно". Кроме того, Россия выдвинула заранее неприемлемые условия для прекращения огня – полный выход Украины из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Но несмотря на это, президент США Дональд Трамп решил еще раз лично поговорить с российским диктатором Путиным. Действительно ли Трамп надеялся, что этот разговор реально сможет привести к прорыву в переговорах, остается загадкой – Путин фактически подтвердил свои намерения продолжать войну, хоть и завуалировано.

По итогам разговора он заявил, что "готов работать" с Украиной над меморандумом для создания будущих переговоров, которые могут включать возможное прекращение огня "в течение определенного времени". При этом, уже через несколько часов представитель Путина Песков заявил, что о сроках подготовки меморандума "речи нет и быть не может".

В свою очередь Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому и еще пяти европейским лидерам, чтобы рассказать о результатах. По информации Axios, президент США попросил российского диктатора представить "что-то, с чем люди (очевидно, украинцы, - ред.) могут согласиться".

Вместе с тем, по данным Financial Times, Трамп четко дал понять, что он откажется от участия США в конфликте между Украиной и РФ, и оставит страны самими непосредственно вести переговоры о прекращении огня.

Что важно, президент США высказался против введения санкций в отношении России, ведь по мнению Трампа "Путин настроен на достижение договоренностей". Axios сообщает, что Зеленский и европейские лидеры были шокированы такими новостями.

По информации РБК-Украина, в Европе и Украине действительно были достаточно серьезные надежды на вчерашний разговор между Вашингтоном и Москвой – что Трамп в конце концов поймет, что Путин водит его за нос, и примет какие-то санкционные решения. Реальность оказалась, по сути, противоположной.

Маленькая победа Путина

Во время телефонного разговора с президентом США Путин фактически одержал промежуточную победу. "Трамп отказался от американского плана, на который, похоже, Украина согласилась, и первым пунктом которого было прекращение огня", – отметил в комментарии РБК-Украина дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, ключевым в замысле Путина является тезис о подписании "меморандума". В то же время Россия не готова прекращать войну, пока не достигнет своих максималистских целей: от захвата новых украинских территорий и отказа от вступления в НАТО до русского языка и Московского патриархата.

Эксперт убежден, что Путин будет требовать того, на что Украина не может согласиться, и мотивировать нежелание прекращать огонь тем, что Украина якобы недоговороспособна.

"Это был такой трюк – показать, что они за прекращение огня, но не собираются этого делать, пока Украина не капитулирует. А Трамп будет говорить: ну смотрите, они же принципиально согласились на прекращение огня, вот сейчас осталось эту бумажку подписать, и так далее", – отметил Хара.

Впрочем, чего-то подобного от Путина и стоило ждать, зная, что в прогрессе переговоров заинтересован прежде всего Трамп. "Было очевидно, что Путин снова воспользуется этой возможностью, он знает, на какие точки надо давить, для того, чтобы Трамп пошел ему навстречу. Что Трамп и сделал", – сказал РБК-Украина политолог Игорь Рейтерович.

Выход по-американски

Все это означает, что борьба за позицию Трампа продолжается. Главная цель Украины и Европы – таки убедить президента США, что Путин не собирается идти на мир. Во время упомянутого разговора Трампа и европейских лидеров, Зеленский отметил, что прошлые переговоры с Путиным ничего не дали и призвал к давлению на Россию.

"Сейчас у Трампа начнется режим такого "похмелья", в определенной степени, после разговора с Путиным. Плюс, все же, я надеюсь, что европейские лидеры будут с Трампом дальше коммуницировать и они ему немножко мозги поправят. Но готов ли будет Трамп идти на какие-то кардинальные изменения, я думаю, что мы сможем сказать через 2-4 недели", – отметил Рейтерович.

Президент США озвучил именно такие сроки 20 мая, во время общения с журналистами, но в контексте Украины.

"Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели", – заявил Трамп.

Шансов, что Россия изменит свою позицию за это время, мало. "Те, кто изучал международные отношения и стратегию, понимают, что самое главное – это способности и соотношение сил на фронте. Они конвертируются потом в какие-то дипломатические условия, требования и так далее. Здесь ничего не изменилось", – сказал изданию Хара.

Поэтому дальше у Трампа будет два варианта. Первый предполагает выход США из переговорного процесса. О такой возможности заявляли и сам Трамп, и члены его команды, ведь у президента США есть много других дел внутри страны и в мире. Второй вариант предполагает начало давления на Россию с помощью санкций.

"Какой вариант он выберет, будет зависеть от того, с кем он последним пообщается, с европейскими лидерами или, собственно, с непосредственно Путиным", – подчеркнул Рейтерович.

Но есть в этой ситуации и некоторые позитивы для Украины. Действия Трампа окончательно подтверждают, что Украине и Европе нужно рассчитывать только на самих себя.

"На этом фоне хорошая новость только в том, что Европа еще больше "в одну лодку" попала с Украиной и теперь осознает, что рассчитывать не на что. Иллюзии по поводу Трампа у многих рассеялись", – сказал YouTube-каналу РБК-Украина политолог Олег Саакян.

Как раз на следующий день после разговора Трампа с Путиным Евросоюз проголосовал за 17-й пакет санкций против России (хотя это не взаимосвязанные события), и уже готовится следующий пакет. Это, конечно, является хорошим сигналом для Украины. Однако без приобщения США санкционное давление на агрессоров не станет настолько болезненным, чтобы вынудить Путина к хоть какому-то конструктиву. Кроме того, открытым остается вопрос того, как именно США будут "выходить из процесса" и сохранится ли помощь Украине хоть в каком-то виде (например, через возможность и дальше покупать американское оружие). Но ответа на этот вопрос, вероятно, не знает и сам Трамп.