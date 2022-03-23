Путін озвучив Шольцу принципові позиції РФ у переговорах з Україною

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову щодо перемовин між Україною і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля .

"Під час обговорення ситуації навколо України увага була сконцентрована на проблематиці переговорів, що тривають, російських та українських представників", – йдеться в повідомленні.

Путін під час бесіди з Шольцем озвучити принципові позиції РФ на перемовинах. Роз'яснення цих позицій Кремля в контексті врегулювання воєнного конфлікту наразі немає.