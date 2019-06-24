Президент РФ Володимир Путін скасував заборону на транзит українських товарів по території Росії в треті країни. Про це йдеться в указі російського президента.

Згідно з документом, товари з України можуть перевозитися автомобільним і залізничним транспортом. Транзит буде дозволено "при забезпеченні простежуваності із застосуванням пломб на підставі технології ГЛОНАСС, а також при наявності у водіїв, які здійснюють перевезення, облікових талонів". Зміни набирають чинності з 1 липня.

Нагадаємо, Росія з 1 січня 2016 року ввела заборону на транзитні автомобільні і залізничні перевезення з України, а також на перевезення товарів, які включені в санкційний список. На думку української сторони, ця заборона є невиправданою і носить дискримінаційний характер. Зокрема, Росія цією забороною порушила зобов'язання, взяті в рамках Світової організації та Договору про зону вільної торгівлі.

Як писало РБК-Україна, Світова організація торгівлі (СОТ) поставила крапку в суперечці України і Росії про заборону транзиту українських товарів в країни Середньої Азії по території РФ. Зокрема, в СОТ визнали правомірність дій російської сторони щодо блокування поставок в кінці 2015 року у зв'язку з "надзвичайною ситуацією" у відносинах між двома країнами. Але при цьому експерти СОТ вирішили, що дзеркальні українські санкції - виправдані, оскільки наша країна також керувалася питаннями національної безпеки.