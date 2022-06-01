Путін помилився, США продовжать захист України від нового нападу, - Байден

Байден підкреслив, що якщо країни НАТО не будуть піддаватися нападу, то США не будуть безпосередньо втручатися в війну.

"Ми діяли швидко, щоб послати Україні значну кількість озброєнь і боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою і займати найсильнішу позицію за столом переговорів. Саме тому я вирішив, що ми надамо українцям більш просунуті ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно завдавати ударів по ключових цілях на полях битв в Україні" - написав він.

Байден зазначив, що вільний світ та інші країни на чолі з США стали на бік України, надаючи безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

"Американці будуть дотримуватися курсу з українським народом, тому що ми розуміємо, що свобода не є безплатною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такої міри єдності або сили нашої відповіді. Він помилявся. Якщо він очікує, що ми здригнемося або зламаємося в найближчі місяці, він в рівній мірі помиляється", - додав він.

Байден також підтвердив відсутність у США планів чинити тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки Росії.

Нагадаємо, Байден затвердив передачу Україні передових ракетних систем, які здатні точно вражати Російські цілі на великій відстані. Передбачається, що ракетні установки увійдуть в новий пакет військової допомоги на суму в 700 млн доларів, який буде оприлюднений в середу.

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