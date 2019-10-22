Путін і Орбан вплинули на ставлення Трампа до України, - WP

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття Дональдом Трампом України. З такою заявою виступив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час надання закритих показань Конгресу, повідомляє Washington Post.

Кент зазначив, що саме Путін і Орбан посилили негативне сприйняття Трампом України перед його розмовою з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, російський президент "зробив те, що він завжди намагався зробити - підірвати відносини США і України".

"Він завжди говорив, що Україна - це просто лігво корупції", - сказало джерело.

Також повідомляється, що на зустрічі Трампа і Орбана останній вторив Путіну і різко критикував Україну, що швидше за все, зміцнило негативне сприйняття Трампом ситуації в цій країні.

Переговори Трампа з Путіним, Орбаном та іншими посилили його сприйняття України як "безнадійно корумпованої країни", яка також намагалася "перешкодити" йому виграти президентські вибори в 2016 році.

На думку Washington Post, про це свідчить відкликання посла США в Україні, заборона віце-президенту Майку Пенс відвідувати інавгурацію Зеленського та розпорядження затримати військову допомогу Києву в розмірі 391 млн доларів.

Нагадаємо, Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському, хоча до цього, 19 вересня, Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів.

У зв'язку з цими подіями у США заявили про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.