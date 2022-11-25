Путин косвенно подтвердил завершение "мобилизации" в России

Президент России косвенно подтвердил окончание "частичной" мобилизации в стране в ходе встречи с матерями погибших солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента РФ Владимира Путина.

Комментируя опасения одной из матерей, что ее младшему сыну вскоре исполнится 18 лет, и его мобилизуют и отправят на войну, Путин отметил: "Не надо, не надо, хватит нам".

Ранее мы писали, что семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат их родственники.

Также сообщалось, что Россия продолжает передислокацию войск из Херсонской области на восток Украины. В Донецкую область бросают даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации.

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