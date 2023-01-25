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Путин объявил новую цель войны против Украины

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Москва, Среда 25 января 2023 14:31
Путин объявил новую цель войны против Украины Фото: Путин изменил цели войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин заявил, что целью так называемой "спецоперации" против Украины является защита России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Цель, как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить", - сказал Путин.

Напомним, российские войска вторглись в Украину по приказу Путина 24 февраля 2022 года. Тогда же было заявлено, что целью в "специальной военной операции" являются "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Затем представители Кремля неоднократно заявляли, что цели "специальной военной операции" будут достигнуты, не уточняя, что это за цели.

Между тем, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", уже в марте 2022 года большинство граждан (56%) считали Украины, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа.

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года практически не изменилась и составляет около 70%.

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