Путін офіційно оголосив про проведення спецоперації проти України

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

Вчора Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних сил Росії за межами країни.

Ввечері 23 лютого у Кремлі повідомили про отримання звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", Дениса Пушиліна та Леоніда Пасєчніка, з проханням надати їм військову допомогу.

Привід для каральних санкцій?

Оскільки Путін фактично офіційно розпочав нове вторгнення в Україну, це може стати приводом для введення обіцяних потужних та руйнівних санкцій з боку США, ЄС та Британії.

Як наголошували у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, санкції будуть введення, як тільки нога російського солдата перетне кордон України. Очікується, що пакет руйнівних санкцій зачепить фінансовий та економічний сектори, також під обмеження мають потрапити військова, видобувна та хімічна галузі.

Крім того, санкції, як очікується, зачеплять російські чиновників та олігархів. А президент США Джо Байден заявляв, що під обмеження потрапить особисто Володимир Путін.