Путін оголосив про плани оснастити флот гіперзвуковою зброєю

Президент РФ Володимир Путін заявив про плани оснастити Військово-морський флот Росії гіперзвуковою зброєю. При цьому він наполягає на "унікальності" російських розробок.

Про це він сказав на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, передає агентство "Інтерфакс".

"Унікальні переваги і підвищення бойових можливостей флоту будуть досягатися за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, що не мають аналогів у світі гіперзвукових ударних комплексів, безпілотних підводних апаратів, за рахунок найбільш ефективних засобів оборони", - сказав він.

Нагадаємо, у посланні Федеральним зборам у лютому 2019 року Путін повідомив, що ракета "Циркон" буде здатна вражати наземні і надводні цілі на дальності понад 1 тисячі кілометрів зі швидкістю близько 9 Махів (Мах - швидкість звуку).

Зазначимо, в грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито "тільки РФ має гіперзвукову зброю" і випереджає інші країни.

У червні 2020 року Військово-повітряні сили США провели успішні льотні випробування гіперзвукових бойових блоків з системою повітряного запуску ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носіями яких стали стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress