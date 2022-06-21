Путін оголосив про передачу армії комплексів С-500 і погрожує ядерними ракетами

Комплекси С-500

Як заявиви Путін, виступаючи на зустрічі із випускниками російських військових училищ, ці системи "не мають аналогів у світі"

"Збройні сили Росії почали отримувати системи протиповітряної оборони (ППО) ПРО С-500 "Прометей", які не мають аналогів у світі", - каже глава Кремля.

Ядерна зброя

Крім того, російський президент заявив, що РФ має намір "ще більше зміцнювати" свої Збройні сили з урахуванням нібито потенційних військових загроз і ризиків.

"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - сказав він.

Що відомо про "Сармат"

Зазначимо, що ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів.

Раніше стало відомо про випробування Росією нової ракети. За словами російських чиновників, ці ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

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