RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін оголосив про передачу армії комплексів С-500 і погрожує ядерними ракетами

Фото: російський президент Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Системи ППО С-500 почали надходити до російських військ. А перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, якого цитує "РІА Новини".

Комплекси С-500

Як заявиви Путін, виступаючи на зустрічі із випускниками російських військових училищ, ці системи "не мають аналогів у світі"

"Збройні сили Росії почали отримувати системи протиповітряної оборони (ППО) ПРО С-500 "Прометей", які не мають аналогів у світі", - каже глава Кремля.

Ядерна зброя

Крім того, російський президент заявив, що РФ має намір "ще більше зміцнювати" свої Збройні сили з урахуванням нібито потенційних військових загроз і ризиків.

"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - сказав він.

Що відомо про "Сармат"

Зазначимо, що ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів.

Раніше стало відомо про випробування Росією нової ракети. За словами російських чиновників, ці ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінПВОЯдерна зброя