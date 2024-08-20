Путин обиделся: в Кремле уже заявляют о невозможности мирных переговоров

"На нынешнем этапе, учитывая эту эскападу, мы говорить не будем", – сказал он.

Ушаков назвал вступление в переговорный процесс "совершенно неуместным" и отметил, что дальнейшие переговоры "будут зависеть от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области".

Приблизительно то же сказал в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого распространили российские пропагандистские медиа.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речь не может быть", - сказал он.

Также, по словам Лаврова, Путин планирует "дать оценку" ситуации в Курской области, где на второй неделе операции Украина контролирует уже более 90 населенных пунктов, "чуть позже".