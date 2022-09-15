Путін нервує. Оточення диктатора стало частіше пити алкоголь через війну в Україні

Як пише видання, Путін нещодавно підіймав питання "боротьби з алкоголізмом" на зустрічах з главою Володимирської області Олександром Авдєєвим та головою Кіровської області Олександром Соколовим.

"Потрібно таки розгорнути пропаганду здорового способу життя. Потрібно займатися цим просто, не віддавати на відкуп, не думати, що це якась другорядна річ: п'ють мужики й надалі пити будуть", - заявляв Путін.

Хоча, як зазначають у "Медузі", такі заяви диктатора є досить дивними, бо ці два регіони не належать до тих, які мають найвищий рівень алкогольної залежності у населення.

Наразі найгірша ситуація на Далекому Сході і на півночі країни, а також у Пензенській області.

Загалом, до цього, як підкреслюється, Путін ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії, а один із рідкісних коментарів на цю тему прозвучав із його вуст ще під час прес-конференції у 2016 році.

Як інформує видання, посилаючись на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, Путін почав говорити про "боротьбу з алкоголізмом" не через "статистику".

За їхніми словами, диктатор почав приділяти особливу увагу цій проблемі, тому що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь.

Вказано, що особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - розповіло джерело виданню.

Причиною алкоголізму серед російських чиновників називають збитки, завдані РФ вторгненням та санкціями. Тоді як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають "легко справлятися".

"Присіли (у лютому) на склянку. Хтось втягнувся", - заявило "Медузі" одне із джерел.

При цьому двоє співрозмовників видання, близьких до Кремля, зазначають, що за їхніми спостереженнями провали РФ на фронті нібито ніяк не впливають на ставлення чиновників і топ-менеджерів до алкоголю: "У них своя війна, свої проблеми".

Джерела "Медузи" вважають, що ситуація із вживанням алкоголю серед вищих російських керівників та чиновництва почала турбувати Путіна, оскільки "дисципліна почала страждати".

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно і плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", - цитує росЗМІ слова джерела.

При цьому співрозмовники кажуть, що Путін не збирається звільняти тих, хто "провинився".

Зазначається, що поки будуть лише натяки та м'які вимоги, але ситуація може змінитися.

За твердженням джерел видання, кілька років тому один із російських губернаторів уже втратив свою посаду саме через алкозалежність.

Разом з тим російський диктатор, як стверджується у ЗМІ, зараз майже не п'є (на відміну від студентських років).

Нагадаємо, ще на початку березня російські олігархи публічно засудили Путіна за рішення розв'язати війну проти України.

Додамо, як раніше писало Bloomberg, деякі члени елітного оточення Путіна називають війну проти України "катастрофічною помилкою", яка відкине країну в минуле на багато років".

Не мало важливим є і той факт, що за інформацією ЗМІ, керівник адміністрації президента Росії Дмитро Козак "приносив" Путіну попередню угоду, яка нібито могла зупинити вторгнення, але диктатор її відхилив.