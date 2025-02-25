Путин "не отказывается" от участия Европы в переговорах по прекращению войны с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что не выступает против участия стран Европы в переговорах по прекращению войны с Украиной. При этом глава Кремля предполагает, что до заключения соглашения еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время выступления на российском государственном телевидении Путин похвалил подход президента США Дональда Трампа к войне РФ с Украиной, который назвал "рациональным", а не "эмоциональным".

При этом диктатор создал впечатление, что российско-украинская война может закончиться не так быстро, как хотел бы американский лидер.

По словам Путина, его телефонный разговор с президентом США, а также последние переговоры между делегациями от Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде касались вопроса развязывания войны, но "это не обсуждалось детально".

"Мы только договорились, что будем к этому двигаться. И в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия европейских стран", - рассказал глава Кремля в интервью пропагандистским СМИ.

Также Путин заявил, что Европа "не имеет ничего общего" с переговорами в Саудовской Аравии, поскольку они были сосредоточены на "установлении доверия" между Москвой и Вашингтоном, и что якобы именно это было ключевым.

"Для решения сложных и достаточно острых вопросов, например, связанных с Украиной, и Россия, и США должны сделать первый шаг. В чем он заключается? Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между двумя государствами", - рассказал российский диктатор.

Также Путин заявил, что следующие несколько раундов переговоров и контактов на высоком уровне будут посвящены укреплению этого доверия, но когда переговоры перейдут к достижению "урегулирования конфликта" - тогда присутствие европейских партнеров будет логичным.

"Нужно их участие в переговорном процессе. Мы никогда этого не отвергали, вели с ними постоянные дискуссии", - заявил глава Кремля.

Переговоры США и РФ

Напомним, на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций от Вашингтона и Москвы, после которой госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне" между РФ и Украиной.

Детальнее о переговорах между США и РФ - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает результатов переговоров в Эр-Рияде, на которых США и РФ обсуждали Украину без участия Украины.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.

Как пишет The Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют выступить с единым посланием по Украине во время встречи президентом США Трампом.

24 февраля издание The Times писало, что Стармер и Макрон хотят отговорить Трампа от сепаратных переговоров с Путиным.