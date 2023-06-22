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Путин не показывает заинтересованности в достижении мира, несмотря на свои слова, - Госдеп

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Соединенных Штатах считают, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на мирные переговоры, несмотря на свои заявления, поскольку РФ продолжает атаковать гражданские объекты Украины.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Путин многое говорит, и оставлю по вашему усмотрению толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", - отметил Патель

В Государственном департаменте США не видят никаких признаков того, что глава Кремля стремится к завершению войны в Украине. Россия продолжает наносить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, жилым домам, больницам.

Спикер Госдепа добавил, что, несмотря на заявления Путина о мирных переговорах, лидерам стран Африки, накануне визита в РФ пришлось сидеть в бомбоубежище в Киеве из-за российских обстрелов.

Инициатива лидеров африканских стран

16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие представители африканских стран посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит делегации из Африки проходил на фоне масштабной ракетной атаки Российской Федерации на украинскую столицу. Они представили африканскую мирную инициативу, состоящую из десяти пунктов.

После чего отправились в РФ, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

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