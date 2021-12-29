Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що додаткові обсяги російського газу почнуть надходити в Європу відразу після запуску "Північного потоку-2". За його словами, Москва виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними агентства, Путін на нараді з урядом заявив, що додаткові великі обсяги російського газу надходитимуть до Європи відразу ж, як тільки буде дозволено запуск "Північного потоку - 2".

Російський лідер також зазначив, що Росія виконала завдання щодо будівництва "Північного потоку-2" і тепер своє слово мають сказати європейці. При цьому Путін додав, що запуск газопроводу вплине на ціни не лише для Європи, а й для України.