Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що додаткові обсяги російського газу почнуть надходити в Європу відразу після запуску "Північного потоку-2". За його словами, Москва виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними агентства, Путін на нараді з урядом заявив, що додаткові великі обсяги російського газу надходитимуть до Європи відразу ж, як тільки буде дозволено запуск "Північного потоку - 2".
Російський лідер також зазначив, що Росія виконала завдання щодо будівництва "Північного потоку-2" і тепер своє слово мають сказати європейці. При цьому Путін додав, що запуск газопроводу вплине на ціни не лише для Європи, а й для України.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголосив про готовність до запуску "Північного потоку-2". За його словами, завершено заповнення газом другої нитки трубопроводу.
Зазначимо, що раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде готовий до кінця цього року, а його сертифікація може бути завершена в середині 2022-го.