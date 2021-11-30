RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін назвав "червоні лінії" щодо України. Пов'язані з ударними комплексами

Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як "червоні лінії". Якщо вона побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на форумі "Росія кличе".

"Де ці "червоні лінії"? Перш за все створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, Якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7-10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує", - заявив Путін.

За його словами, Росія вже зараз готова реагувати на появу ударних комплексів в Україні, оскільки взяла на озброєння гіперзвукові ракети.

"Підлітний час до тих, хто віддає накази теж буде 5 хвилин. Ми куди йдемо-то? Навіщо все це робимо? Ось це, створення таких загроз для нас і є "червоні лінії", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше у Путіна називали "червоною лінією" вступ України до НАТО.

До цього влітку у Путіна підтвердили, що Україна має право на вступ до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїна