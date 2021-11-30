Путін назвав "червоні лінії" щодо України. Пов'язані з ударними комплексами

Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як "червоні лінії". Якщо вона побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь.

"Де ці "червоні лінії"? Перш за все створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, Якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7-10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує", - заявив Путін.

За його словами, Росія вже зараз готова реагувати на появу ударних комплексів в Україні, оскільки взяла на озброєння гіперзвукові ракети.

"Підлітний час до тих, хто віддає накази теж буде 5 хвилин. Ми куди йдемо-то? Навіщо все це робимо? Ось це, створення таких загроз для нас і є "червоні лінії", - додав Путін.