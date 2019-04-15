Путін направив російських військових в місію ООН в ЦАР

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Мова йде про відправку в республіку до 30 фахівців

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про направлення військовослужбовців Збройних сил РФ до складу місії ООН зі стабілізації в Центральноафриканській Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Мова йде про відправку в республіку до 30 фахівців - "офіцерів зв'язку, військових спостерігачів і офіцерів штабу". МЗС РФ доручено повідомити Секретаріат ООН про готовність Росії направити в ЦАР групу військових. У документі зазначено, що витрати на доставку військовослужбовців оплачуються за рахунок коштів ООН.

Міноборони Росії також доручено відкликати військовослужбовців після закінчення роботи місії ООН або в разі, якщо їх робота в регіоні виявиться недоцільною через зміни ситуації у світі.

Раніше міністр оборони ЦАР Марі Ноель Койяра заявила, що підписана урядами РФ і Центральноафриканської Республіки угода передбачає можливість створення військової бази Росії в ЦАР.

Додамо, угоду про військове співробітництво між РФ і ЦАР було укладено наприкінці серпня 2018 року на форумі "Армія-2018" в Підмосков'ї. Документ передбачає відправку в африканську країну російських інструкторів та навчання військових ЦАР в російських навчальних закладах.

Нагадаємо, французький міністр оборони Флоранс Парлі заявила, що розширення впливу Російської Федерації в ЦАР навряд чи стабілізує країну.