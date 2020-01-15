Путін хоче закріпити пріоритет Конституції РФ над міжнародними рішеннями

Президент Росії Володимир Путін має намір закріпити пріоритет Конституції РФ над міжнародними договорами та рішеннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його послання Федеральним зборам.

Зокрема, значну частину виступу Путін присвятив змінам до російської Конституції.

"Необхідно внести зміни, які гарантують пріоритет Конституції. Це означає буквально наступне: вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли вони не суперечать Конституції", - заявив він.

Також він запропонував закріпити в Конституції РФ заборону депутатам, чиновникам і суддям мати іноземне громадянство; норму про те, що мінімальна зарплата не може бути нижче прожиткового мінімуму; розширення повноважень парламенту у призначенні уряду; статус президентської республіки і так далі.

Російський президент закликав провести референдум щодо змін до Конституції. Як зазначила глава ЦВК Росії Елла Памфілова, всеросійський референдум може пройти вже в цьому році.

Нагадаємо, раніше Путін запропонував внести зміни й до української Конституції. Зокрема, він виступив за закріплення в ній особливого статусу Донбасу.

Він також раніше заявив, що на Донбасі немає іноземних військ, а танки постачають країни, що симпатизують бойовикам.