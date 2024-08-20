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Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября, - источники

Фото: Путин приказал отбить Курскую область до 1 октября (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков в Донбассе.

Собеседник издания в военно-политическом руководстве отметил, что оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября.

Однако их задача - сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Пока наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось - скорее, только усилилось.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений с всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что противник, во-первых, располагает сейчас мало "свободными" силами и резервами. Во-вторых, ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью, отмечается в материале.

"Сейчас враг выдергивает войска прямо с переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я Бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года", - рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Напомним, 19 августа президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области.

Подробнее об операции читайте в материале РБК-Украина.

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Курская область