Путин приказал своей армии отказаться от всех "правил войны", - Зеленский

По его словам, в сентябре Путин дал российскому военному руководству указание отказаться от ограничений во время воздушных атак.

Это привело к резкому увеличению ударов по гражданским объектам Украины на фоне масштабных усилий по восстановлению преимущества в войне.

Украинская спецслужба получила эту информацию после перехвата разговоров представителей Кремля.

"Он (Путин - ред.) сказал, что сейчас нет никаких правил", - рассказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин отдал приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать атаки на Киев, нанося удары по школам, больницам и дата-центрам.

Зеленский подчеркнул, что атака России на школу в Киеве 1 октября показала, насколько распространены подобные целенаправленные удары.

Последняя российская кампания является ответом на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, портам и складам в глубине России, которые привели к нехватке топлива и усилили чувство незащищенности в городах и туристических центрах страны.