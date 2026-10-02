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Путин приказал своей армии отказаться от всех "правил войны", - Зеленский

11:14 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В сентябре российский диктатор Владимир Путин дал военному руководству РФ указание отказаться от каких-либо "правил ведения войны". Это касается и воздушных атак на Украину.

Как это сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, в сентябре Путин дал российскому военному руководству указание отказаться от ограничений во время воздушных атак.

Это привело к резкому увеличению ударов по гражданским объектам Украины на фоне масштабных усилий по восстановлению преимущества в войне.

Украинская спецслужба получила эту информацию после перехвата разговоров представителей Кремля.

"Он (Путин - ред.) сказал, что сейчас нет никаких правил", - рассказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин отдал приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать атаки на Киев, нанося удары по школам, больницам и дата-центрам.

Зеленский подчеркнул, что атака России на школу в Киеве 1 октября показала, насколько распространены подобные целенаправленные удары.

Последняя российская кампания является ответом на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, портам и складам в глубине России, которые привели к нехватке топлива и усилили чувство незащищенности в городах и туристических центрах страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины, которая предусматривает запуск до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.

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