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Путин приказал показывать в российских кинотеатрах фильмы о "спецоперации"

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин приказал Минкульту РФ организовать в кинотеатрах показы фильмов о так называемой "специальной военной операции", а в школах провести уроки по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина, опубликованный на сайте Кремля.

Так, согласно перечню указаний, Минкульт России должен до 1 февраля показать предложения по трансляции в кинотеатрах документальных фильмов о "СВО, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".

Также Путин поручил провести фестиваль "патриотического документального кино", а также посодействовать российским документалистам в подготовке материалов об участниках войны в Украине, "проявивших отвагу, мужество и героизм".

Кроме того, до 1 апреля в России по приказу Путина должны создать "общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи" в честь оккупантов и провести в российских школах уроки по этой теме.

Напомним, что Россия со следующего учебного года возвращает в школы военную подготовку, которую отменили еще в 1993 году.

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