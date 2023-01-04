Путин приказал показывать в российских кинотеатрах фильмы о "спецоперации"

Российский диктатор Владимир Путин приказал Минкульту РФ организовать в кинотеатрах показы фильмов о так называемой "специальной военной операции", а в школах провести уроки по этой теме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина , опубликованный на сайте Кремля.

Так, согласно перечню указаний, Минкульт России должен до 1 февраля показать предложения по трансляции в кинотеатрах документальных фильмов о "СВО, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".

Также Путин поручил провести фестиваль "патриотического документального кино", а также посодействовать российским документалистам в подготовке материалов об участниках войны в Украине, "проявивших отвагу, мужество и героизм".

Кроме того, до 1 апреля в России по приказу Путина должны создать "общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи" в честь оккупантов и провести в российских школах уроки по этой теме.