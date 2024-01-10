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Путин предоставил гражданство РФ боснийскому сербу, обвиняемому в военных преступлениях

Россия, Среда 10 января 2024 16:29
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Путин предоставил гражданство РФ боснийскому сербу, обвиняемому в военных преступлениях Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин предоставил гражданство боснийскому сербу, обвиняемому в военных преступлениях. Он совершал их в 1990-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ратко Самац является бывшим офицером Югославской народной армии и его разыскивают в Боснии и Герцеговине по обвинению в военных преступлениях, связанных с изгнанием несербских гражданских лиц из боснийского города Ключ в 1992 году. По меньшей мере 150 гражданских боснийцев были убиты.

По данным боснийских властей, его также подозревают в тройном убийстве в Баня-Луке в 1993 году.

Россия спасла военного преступника

Вчера Путин предоставил Самачу, который, как сообщается, живет в России с 1999 года, российское гражданство вместе с 43 другими иностранцами.

В 2016 году Россия отклонила просьбу Боснии и Герцеговины об экстрадиции Самаца по состоянию здоровья.

Воздействие России на Западные Балканы

Ранее Bloomberg писало, что влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.

В июле президент Республики Сербской Милорад Додик подписал откровенно сепаратистский закон об отказе от публикации в Республике Сербских актов и законов Боснии и Герцеговины, что вызвало резкую критику со стороны высокого представителя БиГ Кристиана Шмидта. Он аннулировал два закона, которые игнорировали положения Конституционного суда БиГ.

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