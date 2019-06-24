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Путін почав раптову перевірку боєздатності Центрального військового округу

Новини » Політика    24.06.2019 - 12:23
Путін почав раптову перевірку боєздатності Центрального військового округу
Ілюстративне фото (facebook.com mod.mil.rus)

Мета перевірки - оцінка спроможності військ забезпечити військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні

Раптова перевірка боєготовності почалася у військах і силах Центрального військового округу за рішенням президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, мета перевірки - оцінка спроможності військ забезпечити військову безпеку в Центрально-Азіатському регіоні та визначити ступінь підготовленості військ до участі у стратегічному командно-штабному навчанні "Центр-2019". Перевірка пройде з 24 по 28 червня на 35 полігонах.

"За задумом раптової перевірки з 6:00 за Московським часом в повному складі наводяться у вищу ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, Далекої і Військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування", - сказав міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році.

"Незалежно від того, в Європі, чи в Азії або десь ще - ми не можемо дозволити собі нових потрясінь для стратегічної стабільності. У зв'язку з цим ми повинні зберегти такий важливий, що працює договір СНО-3. Документ не тільки служить безпеки у відносинах між США і Росією, але є стовпом безпеки Європи та глобального ядерного порядку", - заявив він.

РБК-Україна писало, що президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. Указ набрав чинності з дня його підписання - 4 березня 2018 року.

 

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