Путін почав погрожувати країнам Заходу через невдалу спробу захоплення України, - Квін

Президент РФ Володимир Путін почав погрожувати країнам Заходу атаками. Причиною цього стали провальні спроби Росії захопити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної в справах США Крістіни Квін 24 каналу.
"Перш за все, я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну і Центральну Україну", - заявила Квін.
Вона додала, що Путін планував захопити Україну за 10 днів, проте зіткнувся з опором українських військових і територіальної оборони. За словами Квін, якщо Росія все ж завдасть ракетного удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.
"Якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Північноатлантичний союз відповість. Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - підкреслила представниця США.
Нагадавши, НАТО проведе позачерговий саміт через війну в Україні. Він пройде 24 березня, зустріч членів Альянсу відвідає президент США Джо Байден.
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