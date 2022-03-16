RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін почав погрожувати країнам Заходу через невдалу спробу захоплення України, - Квін

Автор: Наталія Юрченко

Президент РФ Володимир Путін почав погрожувати країнам Заходу атаками. Причиною цього стали провальні спроби Росії захопити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної в справах США Крістіни Квін 24 каналу.

"Перш за все, я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну і Центральну Україну", - заявила Квін.

Вона додала, що Путін планував захопити Україну за 10 днів, проте зіткнувся з опором українських військових і територіальної оборони. За словами Квін, якщо Росія все ж завдасть ракетного удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.

"Якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Північноатлантичний союз відповість. Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - підкреслила представниця США.

Нагадавши, НАТО проведе позачерговий саміт через війну в Україні. Він пройде 24 березня, зустріч членів Альянсу відвідає президент США Джо Байден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниВолодимир Путін