Путін почав погрожувати країнам Заходу через невдалу спробу захоплення України, - Квін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної в справах США Крістіни Квін 24 каналу .

"Перш за все, я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну і Центральну Україну", - заявила Квін.

Вона додала, що Путін планував захопити Україну за 10 днів, проте зіткнувся з опором українських військових і територіальної оборони. За словами Квін, якщо Росія все ж завдасть ракетного удару по країнах Заходу, то отримає негайну відповідь від НАТО.

"Якщо президент Путін зробить хоча б крок на територію НАТО, Північноатлантичний союз відповість. Ми відстежуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій", - підкреслила представниця США.