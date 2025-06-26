Путин может сыграть против Трампа? Эксперт предупредил о рисках для НАТО

Несмотря на консолидированность Альянса, которую продемонстрировал недавний саммит НАТО, Россия может готовиться к совсем другому формату войны.

По его словам, Кремль не боится силы Альянса, ведь готовится к асимметричным действиям, на которые Запад может быть не готов.

"Чего не видел, а кого бояться там? Они готовятся к старой войне", - отметил он, имея в виду традиционное представление НАТО об угрозах. По его мнению, реальная опасность - в массированном использовании дронов.

"200 "Шахедов" залетает, куда они бить будут? Или, например, сухогруз идет по Балтийскому морю, открывается палуба - оттуда вылетают 10 тысяч дронов и "долбят" какую-то страну. Сухогруз, конечно, панамский", - добавил эксперт.

На вопрос относительно заявлений президента США Дональда Трампа, который обещал, что Россия не решится атаковать НАТО, пока он президент, эксперт ответил сдержанно: "Подставит или не подставит - это такие разговоры". По его словам, ситуация может резко измениться, если на Россию начнет давить Китай.

"Когда прижмут, то они могут разное сделать. Китай может заставить Россию это сделать. Китаю выгодно показать, что США - ненадежный союзник", - пояснил эксперт.