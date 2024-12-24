Путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу, - ISW

В отчете обратили внимание на тот факт, что Путин все чаще характеризует продвижение российских войск с точки зрения квадратных километров, вместо того, чтобы подчеркивать захват конкретных населенных пунктов, как он делал это ранее.

С учетом этого, в Институте предполагают, что диктатор, вероятно, дал указание военному командованию РФ отложить захват Покровска в пользу дальнейшего продвижения через открытые поля и небольшие населенные пункты.

По данным геолокационных снимков, которыми располагает ISW, российские войска находятся в пределах 10 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Захват остальной части Донецкой области является одной из давних целей Путина в Украине. И он, скорее всего, будет подчеркивать продвижение российских войск к границе, чтобы сделать громкие заявления об успехах России в Украине как для иностранной, так и для внутренней аудитории", - говорится в отчете.

В ISW также убеждены, что наступательная операция против хорошо защищенных городов может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент в попытках Кремля спроектировать неизбежность российской военной победы на мировой арене.

Продвижение РФ в районе Покровска

По данным геолокационных карт, на днях российские войска продвинулись на юг и в пределах восточной Нововасильевки (к юго-западу от Покровска). По данным одного из российских военных блогеров, войска РФ продвинулись на север от Нововасильевки в направлении Соленого и Волчьего и наступают в направлении Котлино.

Другой связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что армия РФ сосредоточила свои атаки на Новотроицком (к востоку от Нововасильевки) и Даченском (к югу от Покровска) и заставили украинские силы отступить на линию Лисовка-Песчаное (на юго-восток-юг от Покровска).

Блогер утверждал, что российские силы также продвигаются из Пустынки и Пушкино (оба к югу от Покровска) в направлении Украинки (на юго-запад от Пушкино).

Снижение боеспособности российской армии

В ISW не исключают, что темпы продвижения россиян в направлении Покровска могут замедлиться из-за снижения боеспособности российских войск.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предположил, что подразделения российской 90-й танковой дивизии понесли значительные потери личного состава и пытаются осуществить дальнейшее продвижение на юг от Покровска и на север от Курахово из-за снижения боеспособности.

Подразделения 90-й танковой дивизии участвовали в захвате Авдеевки в феврале 2024 года и с тех пор остаются на разных участках Торецкого, Покровского и Кураховского направлений.

Недавно офицер украинской бригады подсчитал, что российские силы потеряли почти 3 тысячи человек на Покровском направлении за две недели в середине декабря 2024 года. При этом 90-я танковая дивизия, вероятно, понесла значительные потери личного состава на Покровском направлении и других направлениях, где она ранее действовала.

"Недавно ISW наблюдала геолокационные кадры, на которых российские войска проводят моторизованную атаку с использованием гражданских транспортных средств к востоку от Украинки - в пределах района ответственности 90-й танковой дивизии. Это свидетельствует о том, что дивизия, вероятно, также борется за пополнение потерь в боевых машинах, которые она потеряла на фронте", - полагают в Институте изучения войны.