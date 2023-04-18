Путин мог побывать в оккупированных Херсонской и Луганской областях до Пасхи, - росСМИ

Так, сегодня утром Кремль опубликовал видео якобы визита Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области. При этом из его слов на первоначальном видео следует, что поездка могла состояться еще на прошлой неделе. Но видео практически сразу заменили.

Видео начинается с того, что Путин выходит из вертолета, который стоит с уже заглушенным двигателем. После этого диктатор доезжает до Геническа на Toyota Land Cruiser. Кортеж проезжает стелу, которая стоит на въезде в город со стороны поселка Новоалексеевка.

Таким образом, из видео может сложиться впечатление, что Путин прилетел в Геническ на вертолете. Но кадры отъезда диктатора из города могут свидетельствовать о том, что он передвигался на вертолете только по территории Крыма, а в Херсонской области ехал на машине. На кадрах его отъезда видна гостиница "Чонгар", расположенная прямо на границе с Крымом. Над гостиницей кружат несколько вертолетов. После этих кадров в официальной хронике Кремля идут кадры, снятые из вертолета.

В Геническе Путина встречает командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Далее диктатор проходит в помещение с надписью "Группировка войск "Днепр"". Ссылки на эту группировку войск начали появляться в публикациях российских пабликов несколько месяцев назад, однако до сих пор ничего не сообщалось о ее командующем.

Из сообщения на сайте Кремля следует, что Путин также заслушал доклад командующего ВДВ Михаила Теплинского. Это опровергает заявления так называемых военкоров о том, что Теплинский был снят с должности в январе, а его место занял Макаревич. На опубликованном видео Путин просит Теплинского лично доложить ему о ситуации на фронте.

После этого идут кадры из комнаты с кафельными стенами, где Путин вручил военным копию иконы, которая принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны российской армии в XIX веке". Предположительно, речь идет о графе Дмитрии Милютине.

При вручении иконы Путин произносит: "Сейчас вот Пасха будет, да?". Эти слова позволяют сделать вывод, что встреча проходила до 16 апреля. При этом в видео, опубликованном на сайте Кремля, слово "будет" вырезано. Оно также исчезло и из видео в телеграм-канале пресс-службы диктатора.

После Геническа Путин оказывается, как сообщается, в Луганской области. На этих видео он одет в другую одежду (черная водолазка вместо рубашки с галстуком). Здесь он встречается с генерал-полковником Александром Лапиным в помещении с надписью "Группировка войск (сил) "Восток" Войск национальной гвардии РФ". Эта встреча подтвердила сообщения о том, что Лапина вернули на фронт в апреле.

Встреча Путина с Лапиным также может свидетельствовать об усилении позиций Минобороны и ослаблении позиций основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно они настаивали на снятии Лапина с должности командующего группировкой "Центр" после сдачи Лимана.

Добавим, что в Кремле сообщали, что поездки Путина на аннексированные территории якобы "заранее не готовились". Кроме того пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что поездка диктатора якобы "состоялась вчера".