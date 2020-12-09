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Путін і Меркель хочуть активізувати роботу радників "нормандської четвірки", - Пєсков

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішили активізувати роботу радників "нормандської четвірки". В останній телефонній розмові вони домовилися продовжити їх контакти.

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Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, у Путіна і Меркель є розуміння, що в питанні Донбасу "треба рухатися перед".

"І ось в цій ситуації невиконання (рішень Паризького саміту, - ред.) якраз Путін і Меркель вирішили активізувати роботу на експертному рівні. На рівні помічників, з тим щоб шукати якісь шляхи для знаходження розв'язку з цієї ситуації", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін і Меркель цього тижня обговорили врегулювання на Донбасі, і "з задоволенням констатували, що загалом дотримується перемир'я".

Сьогодні Пєсков заявив, що на сьогодні немає можливості провести зустріч Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, для підготовки таких переговорів потрібна субстанція, якою могло б стати виконання празьких домовленостей.

Детальніше про ситуацію, що склалася з нормандським форматом читайте в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".

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Новини України Володимир ПутінАнгела МеркельНормандська четвірка