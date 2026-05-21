Путин боится россиян? Диктатор установил рекордную паузу в поездках по РФ

20:07 21.05.2026 Чт
2 мин
Почему российский диктатор почти исчез из публичных поездок?
aimg Юлия Голованова
Фото: Путин боится выйти из своего бункера (GettyImages)

Российский диктатор Владимир Путин установил рекорд по продолжительности перерыва в поездках по регионам России. По данным журналистов, такой паузы не было даже во время пандемии COVID-19.

Последняя поездка Путина в российский регион состоялась еще 6 ноября 2025 года, когда он посетил Самару. С тех пор диктатор не выезжал за пределы регионов, где расположены его основные резиденции.

По данным журналистов, нынешняя пауза уже достигла 196 дней и стала самой длинной даже по сравнению с периодом пандемии COVID-19.

От Москвы до Санкт-Петербурга

С начала 2026 года большинство публичных мероприятий с участием Путина проходили в Кремле, Ново-Огарево или в пределах Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из первых его публичных мероприятий в 2026 году стал закрытый визит на рождественскую службу в храм на территории базы ГРУ "Сенеж" в Подмосковье.

Также Путин посещал студентов МФТИ в Долгопрудном и участвовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда. При этом церемония в Санкт-Петербурге впервые прошла без зрителей.

Журналисты предполагают, что длительный отказ от поездок может быть связан с опасениями Путина относительно собственной безопасности. Поскольку в конце 2025 года российские власти заявляли о якобы попытке атаки на резиденцию Путина на Валдае. Хотя западные лидеры, в частности Дональд Трамп, ставили под сомнение правдивость этих заявлений.

Новый рекорд

Даже во время пандемии максимальный перерыв в поездках Путина составлял 132 дня, а до начала полномасштабной войны в Украине перерывы между визитами обычно не превышали 45 дней.

