Путин намерен использовать парад 9 мая для демонстрации своего влияния в Азии, - ISW

Президент РФ Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая.
Эксперты ISW отмечают, что ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов, при этом некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.
Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля в этом направлении. Сообщается, что Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в празднованиях.
Ранее мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая приехал в Москву. Он станет не единственным лидером, который посетит столицу страны-агрессора.
Также ранее британская разведка объяснила, почему в России отменяют парады 9 мая. Вероятно, руководство РФ начинает все больше ощущать угрозу из-за "атак" беспилотников.
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