Путін особисто санкціонував операцію з обрання Трампа президентом США, - Guardian

За даними видання, на нараді, яка відбулася 22 січня 2016 року, Путін, високопоставлені міністри уряду РФ і керівники спецслужб прийшли до висновку, що Трамп допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Серед них газета відзначає "соціальні заворушення" в США і ослаблення позиції американського президента на переговорах.

Російським розвідувальним агентствам було поставлено завдання знайти практичні способи підтримати Трампа на виборах. Для цього передбачалося "використовувати всю можливу силу".

Видання опублікувало два уривки з документа російською мовою, який, як стверджується, був прийнятий на закритій нараді Ради Безпеки РФ.

У них Трамп характеризується, як "психічно нестабільний, імпульсивний і неврівноважений". У тексті також присутня згадка про компромат на Трампа, який нібито є у Москви:"враховуючи деякі події, що мали місце під час перебування його на території РФ".

Фото: уривки документів з закритої наради Радбезу РФ (theguardian.com)