Путин едва не попал под атаку беспилотников, - СМИ

Во время атаки дронов на Москву российская ПВО сбила беспилотники всего в 10 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Moscow Times .

По данным издания, во время налета беспилотников на Москву во вторник, 30 мая, Путин с очень большой долей вероятности находился в "Ново-Огарево".

Анонимный источник The Moscow Times сообщил, что рано утром служба безопасности подняла Путина из-за воздушной угрозы.

Дроны, атаковавшие западные районы Московской области, были сбиты, в частности, в селах Ромашково и Раздоры, сообщил вскоре после налета депутат Госдумы Александр Хинштейн. Из опубликованного им списка следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники, когда тем оставалось около 10 км до резиденции Путина.

Атаки дронов в России

К возможной атаке на резиденции Путина российские власти начали готовиться еще зимой, когда состоялись удары по военным аэродромам Энгельс и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях.

В январе этого года, на зданиях вблизи Кремля в центре Москвы, а также в 10 километрах от "Ново-Огарево", недалеко от поселка Заречье, появились зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1".

Еще один "Панцирь-С1" был замечен возле одной из резиденций Путина на северо-западе Новгородской области примерно в то же время.

Уже в начале мая этого года была зафиксирована атака на Кремль. В РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких подобных "атак", поскольку страна использует оружие только для защиты своей территории.

Вчера, 30 мая, на территорию Московской области снова была зафиксирована атака дронов.

О том, кто может стоять за атаками дронов в РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

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