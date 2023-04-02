Путин купил квартиру в Израиле для бывшей учительницы через оффшор Абрамовича в 2005 году, - WSJ

Отметим, что во время государственного визита в Израиль в 2005 году Путин встретился со своей учительницей Миной Юдицкой-Берлинер. По ее словам, тогда он договорился о покупке ей квартиры.

Журналисты обнаружили финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что деньги поступили через оффшорный счет, который тайно контролирует Абрамович. Документы включают "акт дарения", который фиксирует перевод 245 тысяч долларов от подконтрольной Абрамовичу компании на Кипре Юдицкий-Берлинер в тот же день, когда она приобрела небольшую квартиру в центре Тель-Авива.

Расследователи отмечают, что сама по себе трансакция ничем не примечательна, она датируется почти 18 годами назад, и касается столь небольшой суммы, что ее едва можно было бы зарегистрировать как ошибку округления в многомиллиардных оффшорных книгах российских олигархов. Но эта покупка важна, потому что она ставит Абрамовича в центр сделки, которая имеет очевидную личную значимость для Путина.

При этом сам Абрамович десятилетиями отрицал какие-либо финансовые связи с Путиным. Он также требовал опровержения от медиа и инициировал судебный процесс по удалению статей, в которых говорилось о выполнении им распоряжений диктатора.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии вынесли приговор банкирам, которые помогали близкому другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

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